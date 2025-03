Minori stranieri, il Consiglio approva la norma che blocca nuovi centri

GUARDA IL VIDEO La Regione Friuli Venezia Giulia stabilirà i criteri per l’apertura di strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. La giunta con l’assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ha emendato il disegno di legge sulla sicurezza con una proposta ad hoc sul tema.

Attualmente in regione ci sono 823 minori stranieri, di questi 616 sono di competenza dei sindaci del Friuli Venezia Giulia mentre 150 arrivano da fuori regione. Se dai partiti di maggioranza si è parlato di un provvedimento fondamentale dalle opposizioni è scoppiata la rabbia perché l’emendamento è stato presentato all’ultimo e i consiglieri non hanno avuto neanche il tempo di analizzarlo oltre a non contenere dettagli sul come si intende governare il fenomeno.