Minori stranieri, la Giunta approva la delibera con i criteri per i nuovi centri

GUARDA IL VIDEO E’ stato approvato dalla Giunta regionale il provvedimento che prevede parametri più stringenti per l’apertura di nuove strutture sul territorio per accogliere i minori stranieri non accompagnati.

Con questa delibera – ha commentato l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti – si mette finalmente ordine al sistema dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che, in particolare nell’ultimo periodo, era divenuto piuttosto caotico, lasciando il territorio e le comunità a sé stesse e causando quei fenomeni che hanno visto il Friuli Venezia Giulia obbligato a rispondere, ingiustificatamente, anche alle esigenze di Comuni di altre Regioni che trasferivano qui quote di minori stranieri. Ciò ha comportato – ha aggiunto Roberti – un impatto sul territorio, in particolare su aspetti legati alla sicurezza, al controllo e alle possibili criticità dovute a tensioni e difficoltà di integrazione”.