Monfalcone, Cisint e la Lega contro Moretti: rapporti con condannati per caporalato

Un sistema di potere che lega i politici di sinistra ai leader della comunità musulmana e ai soggetti condannati e sotto inchiesta per caporalato, truffa ed estorsione. Anna Maria Cisint, Paolo Bearzi e Antonio Calligaris della Lega vanno all’attacco mettendo nel mirino il candidato sindaco del Pd a Monfalcone Diego Moretti e il consigliere regionale Enrico Bullian.

«Oggi abbiamo fatto una vera e propria operazione verità – spiega Cisint – dimostrando i legami. Inoltre, le vicende emerse come quella del pizzo islamico per finanziare le moschee, pongono un tema sulla trasparenza dei bilanci dei centri islamici, che ad oggi sono vere e proprie zone senza franche. Serve rendere pubblici i bilanci per capire da dove arrivano i soldi che li finanziano ed è anche questo ciò proporremo al sottosegretario all’interno Molteni che a fine mese verrà a Monfalcone». Calligaris ha inoltre ricordato come Moretti si era detto contrario all’assessorato alla legalità.

Proprio Moretti replica che «su questo punto Calligaris si confonde: ero contrario a una norma che aumentava il numero di assessori. Questo volermi chiamare in causa da Cisint è patetico: non accetto lezioni di nessun tipo da chi ha candidato tale Sarkar ovvero colui che minacciava di tagliare le dita a chi non lo avesse votato. Trovo vergognoso invece il silenzio di Cisint e Calligaris sulla lettera dei professionisti della sanità che chiedono alla Regione di cambiare il piano oncologico». Bullian replica «Ormai sono dei dischi rotti. La Cisint ha incentrato il suo mandato sugli stranieri e sono cresciuta di 4 mila unità passando dal 20 al 30% della popolazione minando la coesione sociale della comunità. Poi non mi pare che la lega sia così poco frequentata da condannati, come avremo modo di dimostrare in campagna elettorale».