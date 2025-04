Monfalcone: è una donna la più votata nella lista Italia Plurale

Si chiama Linda Khan e si definisce italiana di seconda generazione. È la persona che ha ricevuto più voti della lista Italia Plurale nata dai movimenti islamici di Monfalcone e dove lei stessa dice «Molti pensa che una donna come me, con il hijab, debba restare in silenzio. In disparte. Invisibile. Io indosso il velo con serenità». Khan ha raccolto 155 preferenze superando di 25 voti Jahirul Islam e di 113 Abdul Aziz. Non entrerà in consiglio comunale in quanto Italia plurale non ha ottenuto dei seggi.

La storia di Khan la racconta lei stessa: «Sono nata in Bangladesh ma a Monfalcone sono cresciuta, ho vissuto tutta la mia infanzia e adolescenza. Ho studiato qui, ho iniziato a lavorare qui come mediatrice culturale e anche i miei figli sono nati in questa città».

Nella sua pagina Facebook racconta che la scelta di candidarsi è nata con l’obiettivo di «superare le divisioni tra “noi” e “voi” e abbracciare davvero lo spirito di “noi monfalconesi”. Con questa visione, voglio contribuire a creare un legame autentico e una convivenza armoniosa tra italiani e bangladesi, dove non ci siano più distinzioni di religione, colore o origine, incha Allah».