Monfalcone, Luca Fasan ufficializza la candidatura a sindaco

Luca Fasan, davanti a un folto pubblico e agli esponenti delle forze politiche che compongono la coalizione, stamattina ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco di Monfalcone per le elezioni comunali del 13 e 14 aprile. L'incontro è avvenuto al chiuso in un locale della piazza principale della Città dei cantieri. Nel suo intervento, Fasan ha sottolineato come il suo programma sia in continuità con quello dell'amministrazione in scadenza, di cui è assessore. Punti cardini, il sostegno ad attività produttive e commercio locale, la valorizzazione di cultura e turismo e il potenziamento dei servizi per i cittadini e la loro sicurezza.

Tanti gli esponenti del centro destra intervenuti, a partire dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga che in un videomessaggio ha lodato l’esperienza amministrativa di Fasan, annunciando che sarà personalmente a Monfalcone per sostenere la candidatura. All’incontro non poteva mancare l’ex primo cittadino di Monfalcone, l’europarlamentare Anna Maria Cisint. “Otto anni fa Monfalcone era una città dimenticata, – ha detto – oggi invece è un modello di crescita e sviluppo che guarda al futuro. Non possiamo permetterci di fermarci ora”. Durante la presentazione sono intervenuti anche il deputati Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia e Graziano Pizzimenti della Lega, l’assessore comunale uscente Silvana Romano per Forza Italia, Renzo Erman per il Popolo della Famiglia e Mirko Martini per Noi Moderati.