Mozione Covid, il consiglio si spacca e viene tutto rinviato

Una pioggia di critiche in maniera aperta dalle opposizioni, più sotto traccia in maggioranza. La mozione presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Markus Maurmair per conferire un riconoscimento ai sindaci in prima linea durante il Covid alla fine è stata ritirata dallo stesso consigliere dopo una discussione molto accesa in aula.

Da parte delle opposizioni e in particolare da Francesco Martines, Massimo Mentil e Andrea Carli del Pd – tutti sindaci all’epoca – e Massimo Moretuzzo di Patto per l’Autonomia è stato sottolineato come i sindaci hanno fatto quello che dovevano fare «nella mozione però non si cita se non velatamente il personale sanitario in prima linea». Sono poi state ricordate le pesanti critiche proprio di Fratelli d’Italia alla gestione della pandemia.

Carlo Bolzonello, della Lista Fedriga e all’epoca sanitario e dirigente Area prevenzioni in prima linea, ha parlato di «un dibattito fuori binario» scegliendo di non partecipare al voto proprio per questo. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Claudio Giacomelli ha ribattuto che le critiche all’epoca hanno riguardato il governo e non il personale impegnato nella lotta al Covid. Alla fine Maurmair ha ritirato il documento «i tempi – ha detto – non sono ancora maturi».

L’aula ha invece approvato all’unanimità la mozione presentata dal capogruppo della Lista Fedriga, Mauro Di Bert, «per impegnare la Regione in un percorso operativo, condiviso con prefettura, enti locali e Forze dell’ordine, con l’obiettivo di innalzare concretamente i livelli di sicurezza urbana, tutelando, in particolare, gli utenti più vulnerabili della strada, come pedoni e ciclisti». Il consigliere di Forza Italia Roberto Novelli ha inoltre aggiunto che serve una mappatura dei punti critici con un finanziamento per la risoluzione dei problemi tramite un fondo ad hoc.