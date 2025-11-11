Nasce il Codice Regionale del Commercio e del Turismo

E’ cominciato oggi, in Consiglio Regionale, l’esame del nuovo codice regionale del commercio e del turismo, un testo unico che raccoglie 14 leggi e riduce gli articoli da 567 a 143.

Le direttrici scelte dalla Giunta Regionale e dall’assessore Sergio Emidio Bini, al termine di un ampio confronto con le categorie e gli operatori del settore, sono quelle della semplificazione amministrativa, il sostegno alle imprese e una visione integrata tra commercio e turismo.

La dotazione finanziaria è di 134 milioni di euro per il biennio 2026-2027.

Fra le novità più interessanti ci sono il Masterplan regionale del commercio e il Fondo per i Distretti del commercio. Sono inoltre previsti un sistema di classificazione delle strutture ricettive allineato agli standard europei e incentivi mirati a sostegno del turismo lento, la mobilità dolce e i consorzi di promozione territoriale.

Sempre oggi, la Giunta per le nomine del Consiglio regionale ha espresso parere favorevole a maggioranza alla conferma di Gianpaolo Graberi alla carica di amministratore unico della società Ferrovie Udine-Cividale.