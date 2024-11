Natale: il “regalo” della Regione ai comuni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un bando da 1,9 milioni di euro per sostenere le iniziative ispirate allo spirito del Natale. L’iniziativa è stata portata avanti dal gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia che, durante l’assestamento di bilancio di luglio, aveva promosso un emendamento per i fondi assegnati, così da destinare quasi 2 milioni ai comuni per promuovere proprio manifestazioni ed eventi culturali ispirati al Natale. Comuni che, a fine anno, generalmente devono fare i conti con carenze di bilancio.

Ad oggi sono 157 le domande pervenute e, come sottolineato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, sono andate al di là delle più rosee aspettative. Tra i comuni più fantasiosi, spuntano sicuramente i capoluoghi e Monfalcone.