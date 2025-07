Nessuna divisione, De Toni ribadisce la totale compattezza del suo esecutivo

Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, smentisce le voci sulle presunte divisioni interne nella sua maggioranza, emerse in particolare dopo il voto che si è tenuto nell’ultimo Consiglio comunale sulla mozione trasversale presentata dal consigliere di Fratelli D’Italia Giovanni Govetto in merito all’antisemitismo. “Non è vero che un voto diviso è un segno di debolezza”, dichiara De Toni, sottolineando la libertà di espressione su temi non strettamente amministrativi.

Il primo cittadino, supportato dalla Giunta, ribadisce la totale compattezza dell’esecutivo sulle scelte e le progettualità per la città. “Siamo qui per rispettare un programma elettorale per lo sviluppo della città, per il quale siamo stati votati dai cittadini: un programma in cui tutti crediamo fortemente e per cui stiamo lavorando ogni giorno”, afferma.

De Toni ha elencato gli importanti investimenti già attuati e programmati: oltre 10 milioni di euro per istruzione e servizi educativi (con ulteriori 22 milioni previsti), 1,5 milioni per il rilancio del commercio locale, quasi 10 milioni per manutenzione stradale e verde urbano, e 75 milioni destinati al settore sociale per il prossimo triennio.

“Solo una squadra forte può permettersi la libertà di azione delle singole componenti”, conclude il Sindaco, riaffermando che “la nostra è una maggioranza davvero democratica”.