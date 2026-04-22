Neve, il Patto contro la giunta: buttati i soldi sullo sci

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 190 milioni di euro in tre anni per impianti di sci, piste e bacini di accumulo quando la stessa Arpa dice che sotto i 1.650 metri di altitudine sono soldi buttati. Patto per l’autonomia con il capogruppo Massimo Moretuzzo, la consigliera Giulia Massolino e la giornalista Cristina Nadotti, autrice di Il turismo che non paga, hanno puntato il dito contro gli investimenti dell’assessore Sergio Emidio Bini tramite Promoturismo sui poli montani.

A fronte degli investimenti l’aumento degli sciatori si assesta sul 6% tra la scorsa e l’attuale stagione e senza dati significativi nelle precedenti e con un saldo economico negativo di 1,2 milioni di euro sono nell’ultimo anno. Il Patto sottolinea che servono investimenti che guardano al futuro.