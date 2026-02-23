Nodo di Udine: scontro sull’attesa per il Commissario

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tutti in attesa della nomina del Commissario indicato Aldo Isi. Il nodo ferroviario di Udine aspetta la formalizzazione da parte del Ministro delle Infrastrutture. Matteo Salvini ha in predicato di firmare una serie di opere sotto un unico soggetto uniformando alcune procedure. Questione – si mormora – di poche settimane.

La Consigliera Regionale del Movimento 5 stelle, Maria Rosaria Capozzi, denuncia i ritardi nella firma «Un’opera di tale rilevanza – sottolinea – non può rimanere ostaggio di un ritardo formale e auspichiamo pertanto che il ministero decida di procedere con urgenza. Del Nodo si parla dal lontano 2014. Avrebbe dovuto costare 60 milioni di euro; invece ne costerà almeno 390».

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante ritiene la nomina del commissario centrale per una reale accelerazione. Sul tema lavori – precisa l’assessore – si sta procedendo sul primo lotto ed è stato autorizzato il secondo che necessita di oltre un anno di lavori, quindi 2027, per i primi 180 milioni. Dalla firma della nomina del Commissario possiamo avere la autorizzazioni per il terzo lotto nel 2026 con le gare nel 2027 a fronte di uno stanziamento di 40/50 milioni di euro» conclude Amirante.

Sulla vicenda interviene anche la deputata del Pd Debora Serracchiani, secondo la quale “manca un vero e forte impulso della Regione”. “Ci sono partite che vanno giocate dal presidente della Regione direttamente con il Governo – attacca. – Quando governatore e ministro sono dello stesso partito, dei risultati si dovrebbero avere, invece già si guarda oltre il 2030”.