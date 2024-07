Non autosufficienti, crescono gli investimenti della Regione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nel 2025, gli investimenti sulle strutture per non autosufficienti supereranno i 107 milioni di euro, il 30% in più rispetto al 2018. Lo ha affermato oggi l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi presentando ai gestori i piani della Regione per la riorganizzazione del sistema.

Entrando nel dettaglio, 69 milioni saranno destinati all’abbattimento rette e 38 milioni per il rimborso degli oneri sanitari. La quota per l’abbattimento rette nelle strutture convenzionate passerà quindi da 23,5 a 25,5 euro al giorno a partire da settembre.

Per Riccardi saranno fondamentali la revisione del sistema di accreditamento, la creazione di 100 nuovi posti letto e l’offerta di un servizio di cure primarie in queste strutture, in modo da alleggerire la pressione sulla rete ospedaliera.