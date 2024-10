Oltre 600 dal FVG a Pontida per sostenere Salvini

Il tradizionale raduno leghista di Pontida, in programma il 6 ottobre, vedrà la partecipazione di 600 i militanti in arrivo dal Friuli Venezia Giulia.

Come ogni anno, la Lega regionale allestirà il proprio campo, dove sabato sera si terranno i festeggiamenti dedicati ai militanti più giovani. Il Consigliere Regionale Alberto Budai preparerà per tutti la celebre polenta e frico friulana, piatto amato da Salvini. “Con 8 pullman e molte auto da tutte le province – afferma il Segretario Regionale senatore Marco Dreosto – i leghisti friulani e giuliani dimostreranno il loro sostegno al movimento, difendendo la legge sull’autonomia differenziata minacciata dal referendum abrogativo, e la vicinanza a Matteo Salvini, vittima di un processo politico per aver difeso i confini dell’Italia e rispettato gli impegni con gli elettori”.