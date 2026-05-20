Omnibus: ecco il sostegno alla Protezione Civile

Lo scontro ormai è totale e del resto si sente profumo di elezioni. La norma Omnibus che fino a domenica sera doveva essere una formalità da martedì è entrata nel mirino delle opposizioni che ormai la definiscono un contributificio per amici. I lavori stanno proseguendo a rilento visto che molti dei 65 emendamenti di giunta finiscono al centro di molte discussioni. Un esempio sono le risorse per garantire il volo Trieste Linate che secondo le opposizioni è antieconomico.

Domani sarà la volta di uno dei pochi emendamenti non contestati che riguarda la Protezione civile.