Omnibus, via libera in commissione, rimborsi più facile per le polizze

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il via libera è arrivato, come da tradizione, con i voti della maggioranza, le opposizioni hanno però deciso di lasciare una porta aperta con l’astensione, ad eccezione di Furio Honsell di Open Fvg che ha votato contro. La Prima commissione, dopo il lavoro di tutte le commissioni, ha ufficialmente approvato la omnibus di iniziativa della giunta che punta ad intervenire in alcuni settori. In particolare il focus è stato sugli incentivi ai privati per le polizze assicurative per le abitazioni contro i danni causati da eventi catastrofali o calamitosi che non saranno più concessi in base a una graduatoria come ha confermato l’assessore Sebastiano Callari.