Opposizioni all’attacco: inaccettabile la situazione del Silos

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Aumentare i trasferimenti fuori regione e trovare una soluzione che possa dare accoglienza agli adulti in condizioni di estrema difficoltà. Partito democratico, Lista Russo, Adesso Trieste e Movimento 5 stelle hanno presentato una mozione al consiglio comunale di Trieste per impegnare il sindaco Roberto Dipiazza a trovare una soluzione per il dramma del silos, l’edificio abbandonato in cui vivono circa 200 migranti arrivati dalla rotta balcanica e in attesa di entrare nei circuiti di accoglienza. Il consigliere regionale Francesco Russo non ha dubbi sulle responsabilità di questa situazione.

«Sgomberare il Silos perché c’è un pericolo di salute e sicurezza pubblica ad avere persone che dormono in un edificio abbandonato e fatiscente anche a prescindere dal tema migranti». Pierpaolo Roberti, assessore regionale a Sicurezza e Immigrazione rilancia sulla situazione dello stabile dove vivono circa 200 migranti. Roberti va all’attacco anche di Coop Alleanza 3.0 «Fosse pubblico, il silos, potremmo intervenire noi, purtroppo è di un privato che oggettivamente in questi anni non ha fatto niente e che usa la situazione per fini politici». Su una possibile soluzione per dare accoglienza ai migranti in transito, l’assessore, specifica che non è una competenza della Regione ma «c’è un’interlocuzione con il Comune sulle scelte da compiere» confermando che l’obiettivo è spostarli da largo Santos vista la presenza della Stazione dei treni.