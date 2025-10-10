Pace Israele, il ministro Ciriani: “Accordo storico, martedì sarò allo stadio”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sull’accordo di pace in Israele e Palestina è intervenuto il ministro Ciriani: “Accordo storico, lunedì Meloni sarà in Egitto. La partita? Io sarò allo stadio, ha poco senso un corteo pro Pal dopo la firma” (VDEI VIDEO).

Ma sulla partita di Udine è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Confido sul fatto che adesso, complici anche le notizie sui tavoli di pace che arrivano, si possa attenuare ogni forma di strumentalità”, ha riferito a Lipari a margine degli Stati generali delle isole minori, rispondendo a una domanda su eventuali preoccupazioni per l’ordine pubblico in vista dell’incontro di martedì prossimo a Udine tra Italia e Israele. “La gara deve essere solo un’occasione di sport – ha ribadito -. Noi tifiamo Italia e ci auguriamo che raggiunga i suoi obiettivi”.