Un paesaggio inglese al posto dei borghi friulani, errore sui social della Regione

«Era impossibile trovare una foto di un prato in Friuli – Venezia Giulia? Se continuiamo con questi tassi di consumo di suolo sarà effettivamente così. – dichiara la consigliera regionale di Patto per l’Autonomia Giulia Massolino, a commento della promozione fatta sui canali social istituzionali della Regione dei contributi ai Comuni per la riqualificazione dei centri minori in cui appare una foto della campagna dello Yorkshire.

“A questo punto proponiamo di tradurre “io sono FVG” in “I am Yorkshire” – ironizza Massolino -. Insomma, dopo il caso della campagna turistica fatta usando l’immagine di un lago in territorio austriaco ora abbiamo la promozione dei contributi per i borghi fatta utilizzando un paesaggio inglese. È evidente che l’Amministrazione regionale ha qualche problema con gli archivi fotografici, per cui proponiamo un nuovo concorso: manda una foto all’Amministrazione Fedriga. Iniziamo noi allegando alcune immagini della nostra straordinaria terra».