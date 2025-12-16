Pagnacco, oltre 5.300 firme contro l’impianto di biometano

Oltre 5.300 firme per dire no a un impianto di biometano in un’area naturale da preservare e tutelare e non da coprire con una colata di cemento. Il comitato contro la possibile costruzione di un impianto a Pagnacco ha consegnato le firme al presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il quale a sua volta ha sottolineato che su temi come questi la politica difficilmente può intervenire perché la palla è dei tecnici.

Poco prima invece i residente di Vajont hanno consegnato circa mille firme perché attualmente sono nella fascia 2 del carburante agevolato quando tutti i comuni della pedemontana sono in fascia 1, un tema che il presidente Bordin porterà all’attenzione della commissione Ambiente e che al momento non trova giustificazione come ha sottolineato il consigliere regionale del Pd Andrea Carli.