Pahor: “Mattarella disse andrà  tutto bene se ci daremo la mano”

“Il 13 luglio 2020, quando sono arrivato a Basovizza, mi attendeva il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Allora, quando il Presidente era partito da Roma, c’erano state delle proteste perché l’intenzione era quella di omaggiare il monumento ai quattro fucilati di Basovizza. E a mia volta, a Lubiana e lungo il confine, ho trovato persone che protestavano per la mia presenza alla foiba di Basovizza. Dopo il picchetto d’onore, io e lui abbiamo avuto un breve incontro a porte chiuse. E io gli dissi in quella occasione: “Oggi caro amico, caro Sergio, faremo qualcosa di importante ma non sarà una cosa semplice’ e lui ha detto una frase meravigliosa: “Andrà tutto bene se ci aiuteremo e sosteremo afferrandoci per mano'”.

E’ l’aneddoto raccontato, oggi a Gorizia, dal Presidente emerito della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, premiato insieme a Mattarella con il 25/o Santi Ilario e Taziano – Città di Gorizia.

A margine della cerimonia, Pahor ha ricordato il momento in cui i due Presidenti si sono dati la mano davanti alla foiba di Basovizza e davanti al cippo che ricorda i quattro membri del Tigr fucilati nel 1930.

Questa mattina, prima della cerimonia al Teatro Verdi, Mattarella e Pahor si sono incontrati nuovamente a porte chiuse.

Successivamente a loro si è unito l’arcivescovo di Gorizia, Carlo Roberto Maria Redaelli.