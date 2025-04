Palazzo D’Aronco, via libera alla fusione Cafc-Hydrogea

GUARDA IL VIDEO Disco verde di Palazzo D’Aronco alla fusione tra Cafc e Hydrogea, le società udinese e pordenonese che si occupano della gestione dell’acqua. Il Consiglio comunale di Udine ha approvato ieri sera, con 24 voti a favore e 12 astensioni, l’incorporazione della società del Friuli occidentale con Cafc, che porterà alla nascita della prima azienda del settore del Nordest. Udine sarà primo socio con il 3% delle azioni. La medesima decisione dovrà essere adottata da tutti i 151 comuni serviti dalla nuova Cafc. Per la fine dell’anno, poi, la fusione anche con la Iris di Gorizia. Durante la seduta, il consigliere del Pd Matteo Mansi ha sollevato dubbi sul fatto che Udine potrebbe essere sacrificata e ha annunciato una mozione, poi ritirata, per la salvaguardia delle tariffe ai cittadini. Ok del parlamentino comunale, sempre senza voti contrari, anche all’affidamento del mercato ortofrutticolo a Udine Mercati in house. Comune e Camera di Commercio Pordenone-Udine ne avranno il controllo.

Decisioni, queste, arrivate dopo il question time, durante il quale l’assessore comunale alla Salute e alle politiche sociali, Stefano Gasparin, è finito sotto il fuoco incrociato delle opposizioni su sicurezza e ambulatori di quartiere. Sotto la lente la Casa dell’Immacolata che, per il consigliere Giulia Manzan (lista Fontanini), non ha saputo imporre agli ospiti minori stranieri non accompagnati le regole sulle uscite dalla struttura mettendo in allarme il quartiere di San Domenico. Manzan ha chiesto che la giunta sia più attenta a controllare il rispetto della nuova convenzione con la Casa. Giovanni Barillari (Forza Italia) ha poi annunciato il deposito di una mozione di sfiducia contro Gasparin in seguito della chiusura degli ambulatori di quartiere.