La paritetica in Consiglio, strada in discesa per i beni demaniali, in salita per la scuola

Una strada più semplice per viabilità e beni demaniali un poco più complessa per quanto riguarda la scuola. La commissione paritetica è stata adulta nella V commissione del consiglio regionale guidata da Diego Bernardis dove la presidente Elena D'Orlando, giurista e docente dell'università di Udine, ha fatto il punto: «Se ci verranno confermate le linee guida del 2019, potremmo completare a breve l'iter di tre proposte: una è relativa alla viabilità, l'altra al trasferimento alla Regione di immobili del demanio statale che riguardano Esercito e Difesa, la terza al trasferimento della Terrazza a mare di Lignano e del Museo storico militare di Palmanova. In questi tre casi manca davvero poco a deliberare il testo delle norme di attuazione».

Alla presenza del presidente dell’Aula Mauro Bordin, che ha auspicato maggiori autonomie, D’orlando ha poi parlato di autonomia scolastica e con il precedente governo, ha spiegato, era abbastanza critico mentre «il clima di questa legislatura, che ha messo al centro dell’agenda politica il tema dell’autonomia differenziata, potrebbe rivelarsi un’occasione anche per le Regioni a statuto speciale come il Fvg». Sul tema Markus Maurmair di Fratelli d’Italia ha parlato di clima politico favorevole da sfruttare mentre Antonio Calligaris, capogruppo della Lega, ha rilanciato auspicando anche una maggiore autonomia tributaria. Massimo Moretuzzo capogruppo di Patto per l’autonomia ha chiesto un maggiore confronto tra Consiglio e commissione.