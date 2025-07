Passo Monte Croce, FVG allineato per un tunnel transfrontaliero da 4,1 km

Una galleria transfrontaliera da 4 chilometri e 100 metri per rinsaldare il collegamento tra Friuli e Carinzia in maniera sicura e sostenibile.

A 20 mesi dalla frana che ha interdetto il transito lungo il Passo di Monte Croce Carnico e a 108 giorni dalla parziale riapertura della strada statale 52, istituzioni, amministrazioni locali e associazioni di categoria economiche si sono riunite, a Udine, in un confronto dal quale emerge che la realizzazione di un nuovo traforo in quota costituisce la soluzione più appropriata e all’avanguardia.

Un canale che garantirà stabilità nei rapporti economici, sociali e culturali con l’Austria, buypassando le criticità geologiche che riguardano l’attuale via di collegamento.

Atteso ora il confronto con i rappresentanti carinziani, per poi, in caso di approvazione, strutturare un progetto di fattibilità.