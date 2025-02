Pd: oggi la direzione regionale nella quale si punta alle amministrative

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dalle crisi internazionali alle elezioni amministrative cercando di fare quadrato e chiudendo possibili polemiche. Il Partito democratico si ritroverà tra pochissimo nella direzione regionale nel corso della quale la segretaria Caterina Conti partirà da una Europa stretta tra le pressioni di Trump e un’Italia in cui le famiglie sono sempre più in crisi mentre il Governo fatica a trovare una norma che possa alleggerire il caro bollette.

Ci saranno poi i temi locali a partire dalle elezioni amministrative e qua arriverà l’appello a un percorso condiviso che da sempre ha contraddistinto il mandato di Conti, i candidati sono Nicola Conficoni a Pordenone e Diego Moretti a Monfalcone e proprio per cercare di contendere al centrodestra queste due amministrazioni che verranno create della giornate di mobilitazioni. Sulle polemiche interne al gruppo consiliare in questo momento si vuole spegnere possibili focolai arrivando a un confronto sereno visto che la posizione sulla sanità è chiara. Venendo ai numeri dei tesseramenti i dati sono in linea con gli anni non congressuali mentre c’è una crescita a livello di Friuli Venezia Giulia degli introiti del 2 per mille.