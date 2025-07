Pfizergate: Cisint vota la Sfiducia a von der Leyen

“I cittadini hanno il diritto di sapere come sono stati spesi i loro soldi,” dichiara l’Onorevole Anna Maria Cisint, eurodeputata e vicesegretario regionale della Lega FVG con delega alla Sanità e agli Enti Locali, in vista del voto di sfiducia contro la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Al centro del dibattito c’è lo scandalo “Pfizergate” e la mancata pubblicazione dei messaggi scambiati tra von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer. Cisint sottolinea come, nonostante una condanna della Corte di Giustizia dell’UE, queste comunicazioni, decisive per un contratto da 35 miliardi di euro per 1,8 miliardi di dosi di vaccini anti-Covid finanziati con risorse pubbliche, rimangano segrete.

“Il 15 maggio scorso ho presentato io stessa un’interrogazione per ottenere copia integrale di quegli SMS,” ribadisce l’On. Cisint, evidenziando che la reticenza della Presidenza nel renderli pubblici “equivale a un’ammissione di colpa politica”. L’eurodeputata si chiede apertamente: “Cosa possono far emergere quei messaggi? Quali interessi hanno orientato decisioni di portata storica, con ricadute dirette su tasche, salute e lavoro di milioni di persone?”.

Per queste ragioni, e per quella che definisce una “pessima gestione di questi anni” sotto la guida di von der Leyen – dal suo operato “contro gli interessi dei popoli europei” al suo “atteggiamento antidemocratico”, fino ai danni causati da un “Green Deal ideologico che ha schiacciato il sistema economico di lavoratori e cittadini italiani” –, l’Onorevole Anna Maria Cisint voterà “convintamente a favore della mozione di sfiducia contro la Commissione e la sua Presidente.”