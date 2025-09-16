Piccin non si dimette da assessore, Basso verso il ritiro delle deleghe

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Di forzature o di imposizioni lei non ne vuole sapere. Mara Piccin, già consigliera regionale e ora vicesindaco di Pordenone in forza alla Lega, non è certo una che si fa mettere i piedi in testa. Sebbene gli accordi pre elettorali prevedevano che gli assessori si sarebbero dovuti dimettere da consiglieri, lasciando così spazio ai primi dei non eletti per partito o lista civica di appartenenza, Piccin, almeno per adesso, non vuole saperne di fare un passo indietro. E’ l’unico assessore della giunta che, al momento, non ha ancora formalizzato le dimissioni.

Oggi, interpellata da Telefriuli, Piccin non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione in merito. Ma ha lasciato intendere che non è intenzionata a restare nella giunta soltanto da assessore e vicesindaco esterno.

La palla, a questo punto, passa al sindaco Alessandro Basso. Che potrebbe porre fine a questa vicenda , con l’avvallo di Forza Italia, Fratelli d’Italia e delle civiche Pordenone Cambia e Pordenone Civica, togliendo le deleghe a Piccin che, a quel punto, resterebbe solo nel ruolo di consigliera. Ma è un passo che potrebbe innescare, a poco più di tre mesi dal voto, una crisi all’interno della maggioranza.