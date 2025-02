Polo logistico a Porpetto ancora riserbo su investitore

Un progetto da 300 mila metri quadrati vicino al casello di Porpetto, ma resta l’assoluta incognita sul chi lo vuole realizzare. La Quarta commissione consiliare, guidata da Alberto Budai, nonostante non abbia una competenza diretta, ha discusso sul progetto del nuovo polo alla presenza del sindaco Andrea Dri il quale ha ricordato che il progetto stato presentato a maggio e ci sarebbero importanti ricadute occupazionali di diverse centinaia di posti di lavoro. Sul terreno dovrebbe nascere un complesso edilizio di 150 mila metri quadrati per un’altezza presunta di 20 metri. Andrea Dri – Sindaco di Porpetto Attualmente il terreno è ancora ad uso agricolo e il sindaco ha spiegato che non sono previste modifiche del piano regolatore. L’assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante ha sottolineato che «Vogliamo impegnarci nella redazione di un disegno di legge che riconosca alla Regione una competenza diretta nella disciplina di insediamenti logistici dall’estensione superiore a 3 ettari». Il comitato per il no conferma la contrarietà del progetto.

Roberto Movio – Comitato per il no In aula i consiglieri hanno manifestato il disappunto per la mancanza del nome dell’investitore mentre Francesco Martines del Pd ha definito il progetto «folle e da scongiurare in tutti i modi possibili andando piuttosto a riqualificare siti abbandonati».