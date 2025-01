Popolazione in calo, stop a nuove costruzioni. Amirante: “Recupere l’esistente”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Uno degli obiettivi principali delle linee guida che sottendono alla variante del Piano di governo del territorio è ridurre il consumo di suolo, in linea con il decremento della popolazione residente in Friuli Venezia Giulia. La Regione non intende puntare su continue espansioni urbanistiche, ma sul recupero e la rigenerazione delle aree già esistenti. Vogliamo trasformare aree produttive dismesse e vecchi centri commerciali in nuove opportunità di sviluppo, riutilizzando al meglio ciò che già esiste”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, intervenendo a Udine al terzo incontro partecipato dedicato alla variante del Piano di governo del territorio e alla rigenerazione della strategia.

“Le linee guida che stiamo andando a definire in questo percorso partecipato – ha detto Amirante – tracciano la strada verso la redazione della variante al Piano di governo del territorio, strumento strategico fondamentale per il futuro del Friuli Venezia Giulia. Il Pgt è di fatto il piano regolatore della Regione, in cui si individuano le grandi strategie di competenza regionale, come quelle relative alle infrastrutture viarie e ferroviarie, ai consorzi di sviluppo industriale e alle grandi concentrazioni di destinazioni urbanistiche legate alla residenza, al commercio e alla produzione, che caratterizzano il nostro territorio”.

Il nuovo Pgt raccoglierà i contributi di altri piani regionali per creare un documento unico, semplice e chiaro per tecnici, comuni e operatori economici, così da facilitare la comprensione delle potenzialità di sviluppo delle diverse aree territoriali.