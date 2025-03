Pordenone al voto, depositate 12 liste: sfida a quattro con 400 candidati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quattrocento candidati 12 liste a sostegno di quattro aspiranti sindaco: la corsa alle elezioni comunali di Pordenone del 13 e 14 aprile è ufficialmente partita con il deposito delle liste negli uffici del Municipio. Alessandro Basso sostenuto dal centrodestra ha messo in campo Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Pordenone Cambia e Pordenone Civica. Tanti i volti noti ella passata amministrazione, dagli assessori ai consiglieri. Nutrita anche la schiera a sostegno di Nicola Conficoni, appoggiato da Partito Democratico, Il Bene Comune, Italia Viva, Pordenone in Salute e Un’altra Pordenone c’è. Anche qui molti i consiglieri che si ripresentano alle urne. Una sola lista invece a sostegno degli altri due candidati. Marco Salvador con La Civica e Anna Ciriani con Amiamo Pordenone, che hanno presentato un mix di volti noti e meno in modo da coprire in maniera trasversale la comunità pordenonese. Ora è ala lavoro la commissione elettorale per certificare tutta la documentazione.

Tutti i candidati sindaco sedevano già in consiglio ma per ognuno di loro la fascia tricolore sarebbe una novità. La legge elettorale prevede che a vincere sia la coalizione che ottenga oltre il 40 per cento voti al primo turno. In caso di ballottaggio, i pordenonesi tornerebbero al voto il 27 e 28 aprile.