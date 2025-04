Pordenone: Basso giura, Ribetti presidente del consiglio. Giunta a 9: è polemica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il nuovo sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, ha prestato giuramento nella prima seduta del consiglio comunale del 28 aprile. Sui banchi tanti i volti noti, ma non è mancata l’emozione del debutto per i nuovi. La seduta si è aperta con un minuto di silenzio per Papa Francesco e per Piero Arena, vicepresidente della Società Operaia da poco scomparso. Surroga in casa Lega, con le dimissioni di Lorenzo Vena e l’ingresso di Alberto Santarossa. Il sindaco ha anche presentato la sua squadra di governo: nove assessori, anziché otto, per le eccezionalità di Pnrr e Capitale della Cultura 2027. Pd e Lista Salvador hanno chiesto di tornare a otto dal 2028 o, in alternativa, di rivedere lo statuto. Il primo atto politico è stata la scelta del presidente del Consiglio: alla terza votazione è stato eletto Francesco Ribetti, espressione di Fratelli d’Italia, che ha superato Fausto Tomasello, indicato dalla minoranza. Per lui sarà prevista un’indennità di carica, deliberata in seguito. Sui costi della politica, opposizioni subito all’attacco.