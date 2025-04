Pordenone e Monfalcone: ecco i numeri delle liste rispetto alle ultime elezioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cala l’affluenza e di conseguenza calano i voti alle liste. Pordenone e Monfalcone sono i due comuni principali andati al voto in questo week end e dove c’è stata una conferma importante dal punto di vista dei numeri del centrodestra. Entriamo nel dettaglio a partire dal capoluogo della destra Tagliamento: rispetto al 2021 i votanti sono stati mille in meno con Alessandro Basso, nuovo sindaco, che ha preso circa 3 mila voti in meno rispetto al suo predecessore Alessandro Ciriani mentre Nicola Conficoni ha preso mille voti in più rispetto all’allora candidato Giovanni Zanolin. A livello di liste il centrodestra raccoglie circa 2 mila voti in meno e Fratelli d’Italia e la lista Pordenone Cambia, fu lista Ciriani, in pratica si invertono con i meloniani che passano dal 13 al 22% e la civica dal 27 all’11%. Perde qualcosina la Lega superata da Pordenone Civica nata proprio da una costa di Forza Italia che passa dal 12 a quasi il 6%. Rispetto al 2021 non c’è più Progetto Fvg.

Quadro più difficile da leggere nel centrosinistra dove il ribaltone a livello di liste è stato importante: il Partito Democratico è cresciuto di 3 punti mentre è rimasto costante il Bene comune. La civica presentandosi sola con Marco Salvador candidato ha aumentato di circa 2 mila voti le preferenze. Resta invece stabile Anna Ciriani.

A Monfalcone la situazione dell’affluenza è in linea con Pordenone anche qua il calo è stato del 5% mentre a livello di sindaci Luca Fasan ha preso 8.200 voti, 1.200 in più di Anna Maria Cisint nel 2022 mentre nel centrosinistra Diego Moretti ne ha presi poco più di 3 mila a fronte dei 2.500 di Cristiana Marsolin. Sul fronte delle Liste la Lega arriva al 31% contro il 16 di 3 anni fa, la civica Fasan ex Cisint resta di fatto stabile mentre Fratelli d’Italia perde qualcosina così come Forza Italia ma se per gli azzurri il calo è in percentuale e in numero di voti, per Fratelli d’Italia è solo in termini di percentuale.

Nel centrosinistra sono cresciuti i voti di circa 600 preferenze e in particolare nel Pd insieme ai Progressisti unico partito ancora presente con lo stesso simbolo mentre la lista Monfalcone Civica e solidale, figlia della lista la sinistra, sale dal 5 all’8%.