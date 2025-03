Post sui bimbi di Gaza, rimossa la portavoce delle Donne democratiche del Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “I cadaveri dei bambini palestinesi sono il prodotto della cultura e del comportamento di Hamas, tutto mediorientale, basta cercare di scaricare la responsabilità su altri”. Queste parole postate su ‘X’ hanno creato non poco imbarazzo all’interno del Partito Democratico, in Friuli Venezia Giulia e non solo, che ne ha ufficialmente preso le distanze. La frase è di Ilaria Celledoni, avvocato di Monfalcone e portavoce regionale della Conferenza delle Donne democratiche del Friuli Venezia Giulia. Almeno fino ad oggi. Perché è stata rimossa con effetto immediato dall’incarico dalla portavoce nazionale della Conferenza delle donne democratiche, Roberta Mori.

Tutto è nato da alcune considerazioni condivise sui social in risposta ad un utente che aveva scritto: “La vostra Europa sono i cadaveri dei bambini palestinesi”.

“Parole inaccettabili, sbagliate e intrise di pregiudizi – afferma la portavoce nazionale della Conferenza delle donne democratiche, Roberta Mori, riferendosi al post di Celledoni – che non rappresentano ed anzi si pongono in netto contrasto con la posizione del Partito Democratico, che anche in questi giorni ha ribadito la più ferma condanna dei raid dell’esercito israeliano che hanno interrotto la tregua uccidendo oltre 500 palestinesi di cui almeno 130 bambini” – aggiunge. “Quelle parole, da cui prendiamo fermamente le distanze – afferma ancora Mori – contrastano anche con il comune sentire della nostra comunità democratica, delle Portavoce territoriali del Friuli Venezia Giulia e delle Democratiche tutte”.

A prendere le distanze, infatti, è stata anche la segretaria regionale del Partito Democratico, Caterina Conti, precisando che “le dichiarazioni di Ilaria Celledoni in merito ai tragici fatti di gaza non rappresentano in alcun modo la posizione del partito Democratico e della nostra comunità regionale”.

Roberta Mori non si è limitata ad esprimere “profondo sconcerto” per le parole di Celledoni, ma ha fatto sapere che “sentite le Portavoce provinciali, riteniamo rimossa con effetto immediato Ilaria Celledoni dal ruolo di Portavoce regionale del Friuli Venezia Giulia”.

Celledoni è candidata alle elezioni comunali di Monfalcone di aprile, nelle fila del Pd. Il candidato dem è Diego Moretti, che sfiderà il leghista Luca Fasan e Bou Konate, sostenuto dalla lista Italia Plurale.