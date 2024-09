Lavoro: Pozzo (Pd), Regione tuteli personale Aquileia Capital Services

«La Giunta, presa a celebrare i dati occupazionali in Fvg, non dimentichi i tavoli di crisi che purtroppo continuano a esserci, come quello riguardante i 66 annunciati licenziamenti all’Aquileia Capital Services di Tavagnacco». Lo afferma il consigliere regionale Massimiliano Pozzo (Pd) che attraverso un’interrogazione porta in Consiglio la situazione di Aquileia Capital Services srl, la società con sede a Tavagnacco, ex ramo d’azienda di Hypo Alpe Adria Bank spa, che gestisce crediti deteriorati ed è controllata dal fondo statunitense Bain Capital Credit.

«L’azienda avrebbe aperto una procedura di riorganizzazione che prevede un drastico ridimensionamento del personale motivato non dalla riduzione dell’attività, ma piuttosto da scelte aziendali di trasferimento/esternalizzazione delle attività ad altre società. Già a inizio agosto i sindacati avevano lanciato l’allarme sul possibile licenziamento di 66 dei 76 dipendenti operanti e a giorni è previsto un tavolo tra azienda e rappresentanze sindacali. Questo a meno di un anno di distanza da un’altra fase delicata che aveva già visto tagli al personale» afferma preoccupato Pozzo.

«Riteniamo assolutamente urgente e prioritario mantenere quest’azienda che sul proprio sito web si presenta come “radicati sul territorio. La crescita e lo sviluppo del territorio sono al centro del nostro business” per l’importanza che riveste sia come attività svolte sia come ricaduta occupazionale». La richiesta alla Giunta da parte di Pozzo è dunque quella di intraprendere ogni azione utile a fianco delle rappresentanze sindacali, per garantire il futuro all’azienda e ai lavoratori e scongiurare questi annunciati licenziamenti.