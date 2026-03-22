Premariacco al voto: De Sabata cerca riconferma, sfida possibile con Carletti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Premariacco si avvicina l’appuntamento con le urne in programma il 24 e 25 maggio e il quadro politico comincia a delinearsi.
Il sindaco uscente, Michele De Sabata è pronto a ricandidarsi per proseguire il lavoro avviato negli ultimi anni alla guida del Comune.
Ma questa volta la corsa potrebbe non essere solitaria.
Sul fronte opposto, infatti, si starebbe formando una cordata espressione del mondo civico, che potrebbe trovare in Emanuele Carletti il proprio punto di riferimento.
Carletti è il figlio dell’ex sindaco di Premariacco, Luciano Carletti che ha amministrato il paese dal 1985 al 1995.
I prossimi giorni saranno decisivi per ufficializzare le candidature.