Le associazioni d'arma e combattentistiche otterranno finalmente un riconoscimento. La Lega ha presentato in consiglio regionale una proposta di legge per dare ossigeno alle 682 realtà censite in Friuli Venezia Giulia.

L’obiettivo è di dare un sostegno ai familiari con il collocamento obbligatorio, borse di studio e altre agevolazioni. Al disegno di legge ha contribuito anche Fratelli d’Italia.