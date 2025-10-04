Propal, le reazioni della politica alle dichiarazioni del Presidente Fedriga

Non si sono fatte attendere le repliche dell’opposizione alle dichiarazioni del Presidente della Regione.

“Vorrei ricordare al presidente Fedriga che la vergogna è rendersi fiancheggiatori di un governo genocida, continuando a vendergli tecnologie militari che vengono impiegate per uccidere civili – afferma Elena Danielis, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle. “La vergogna è non reagire quando un convoglio umanitario viene abbordato da un blocco navale illegale in acque internazionali – continua, è girarsi dall’altra parte e accampare scuse quando decine di migliaia di cittadini riempiono ogni giorno le piazze della tua regione per chiedere che le istituzioni locali e nazionali facciano la cosa giusta”.

“Le dichiarazioni del presidente Massimiliano Fedriga sulle piazze che manifestano per la pace in Palestina e contro la nostra forza politica sono inqualificabili, estremiste e non degne di chi ricopre il ruolo di presidente della Regione”, tuona Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra. “Non si può continuare ad accostare in modo strumentale e superficiale – prosegue – chi manifesta per la pace, chiedendo il rispetto del diritto internazionale e la fine di un genocidio, a posizioni antisemite o, peggio ancora, a sostegno di organizzazioni terroristiche. “Fedriga – conclude Pellegrino – sceglie di usare parole che spaccano, etichettano e colpiscono indiscriminatamente cittadini, associazioni e movimenti che chiedono soltanto pace e giustizia per il popolo palestinese”.