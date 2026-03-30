Province, al via gli incontri per la legge elettorale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Saranno settimane intense di lavoro tra giunta e consiglio regionale con l’obiettivo di arrivare entro il 30 aprile all’ossatura della nuova legge che darà gambe alle province. L’assessore agli Enti Locali, Pierpaolo Roberti, conferma che ci saranno incontri e riunioni in particolare con i capigruppo della maggioranza «lavoriamo – spiega – per dare forma alle nuove province con l’obiettivo di rendere la vita dei cittadini e dei dipendenti pubblici migliore». Di più non ci si sbilancia neanche sul ruolo delle opposizioni che saranno comunque coinvolte.

Sulle competenze è stato più volte ribadito che si partirà con edilizia scolastica e strade mentre per tutto il resto sarà un percorso che si farà via via nel corso dei prossimi mesi e quindi su questo fronte non sono attese grosse novità.

Decisamente interessante a livello politico sarà la costruzione dei consigli e delle giunte sulla base delle quali verrà create la legge elettorale che dovrà essere pronta prima della prossima primavera quando si dovrebbe andare al voto e quando ci saranno le elezioni politiche e le amministrative in 63 comuni del Friuli Venezia Giulia tra cui i due capoluoghi Trieste e Gorizia e tra gli altri Cordenons e Codroipo. Esiste poi l’ipotesi delle elezioni regionali ma questo dipenderà da alcune variabili che dovrebbero essere più chiare nel corso dei prossimi mesi, quasi certamente però non saranno in contemporanea con le politiche.