Province, dal Pd: polpetta avvelenata di fine legislatura

Dopo il via libera nella riunione della giunta regionale di ieri della legge che istituisce le Province la segretaria regionale del Partito Democratico Caterina Conti va all’attacco: «Faremo tutto il possibile per fermare questo colpo di maggioranza, una polpetta avvelenata di fine legislatura che intaserà per anni il sistema degli enti locali in Friuli Venezia Giulia». I dem hanno ribadito più volte la loro contrarietà al ritorno degli enti intermedi «realtà – prosegue Conti – calata d’imperio dalla destra sulla testa dei cittadini e del Consiglio regionale, sapendo perfettamente che non è una priorità per nessuno, non si sa che farsene e non è condivisa. Il contrario di come le province sono state abolite: all’unanimità e con consenso popolare».