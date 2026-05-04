Province, Fedriga: legge elettorale per garantire governabilità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Garantire piena governabilità e anche le minoranza. È questo l’obiettivo della legge elettorale per le Province che dovrebbe arrivare subito dopo l’estate e la cui traccia era contenuta in una generalità di giunta anticipata dai quotidiani del Gruppo Nem. Nel complesso la Provincia di Udine avrà 30 consiglieri, le altre quindi Pordenone, Gorizia e Trieste 24 con un presidente eletto a turno unico. I consiglieri verranno eletti con un sistema misto per 1/3 tramite lista e il resto con un uninominale ma legato alla coalizione.Non c’è ancora una data delle elezioni anche se la volontà della Regione è di andare al voto nel 2027, il presidente nominerà tre assessori almeno nella prima fase che poi cresceranno con l’aumento delle competenze.