Province, Fedriga rallenta e Fdi esulta, due le opposizioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nessuna fretta e un confronto interno alla maggioranza prima della giunta che darà il via ufficiale alle Province. Fratelli d’Italia e il coordinatore regionale Walter Rizzetto confermano una visione unitaria: «Il presidente Massimiliano Fedriga è andato a formalizzare quanto da tempo era già nelle cose: le Province una volta nate inizieranno a lavorare con persone, mezzi e risorse idonee per facilitare passaggi ed essere veramente vicine ai nostri concittadini. Le voteremo quando saremo pronti» conclude Rizzetto.

Concetti condivisi da Alessandro Ciriani che sul tema aveva chiesto di non creare contenitori vuoti aprendo una mini crepa e che oggi definisce sagge le parole di Fedriga: «il tempo ci consentirà di spiegare a cittadini, categorie economiche e amministratori la bontà della riforma evitando il rischio di una ostilità pregiudiziale di stampo propagandistico e non tecnico. Questo chiarimento di Fedriga è anche un banco di prova per le opposizioni che, adesso, potranno mostrare maturità privilegiando la collaborazione».

Un appello che difficilmente sarà accolto visto che Caterina Conti, segretaria regionale del Partito Democratico, chiede a gran voce il referendum: «per far giudicare agli elettori questi carrozzoni di spesa. Fuori dai palazzi e dalle baruffe della destra ci sono problemi sociali enormi, crisi industriali fuori controllo, e loro giocano con le figurine».

Massimo Moretuzzo, capogruppo di Patto per l’autonomia, evidenzia invece le tensioni interne alla maggioranza «tutt’altro che risolte e in molti si stanno rendendo conto del fatto che ai cittadini e al mondo delle imprese non entusiasma per nulla la reintroduzione delle Province così come erano prima, oltretutto con una legge elettorale fatta su misura per garantire qualche poltrona in più a chi oggi governa».