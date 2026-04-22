Province Fvg, scontro politico: “Restaurazione” e “poltronificio”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si accende il dibattito politico in Friuli Venezia Giulia sulla reintroduzione delle Province.
La proposta della Giunta regionale guidata da Fedriga viene contestata da più fronti, tra chi la definisce una restaurazione e chi ne chiede lo stop.
Secondo la coordinatrice regionale di Italia Viva Sandra Telesca, si tratta di un ritorno al passato privo di una vera ridefinizione delle funzioni, con il rischio di aumentare la burocrazia senza risolvere i problemi strutturali, a partire dalle difficoltà dei piccoli Comuni.
Critiche anche dal Partito Democratico.
Il capogruppo in Consiglio regionale Diego Moretti invita la Giunta a ritirare il disegno di legge, parlando di una scelta sbagliata e sottolineando le divisioni interne alla maggioranza, dopo le perplessità espresse anche da esponenti di Fratelli d’Italia.
Nel mirino dell’opposizione c’è soprattutto il rischio di creare nuove cariche senza chiarire competenze e funzioni, mentre restano aperte, sottolineano, questioni più urgenti come sanità, economia e servizi ai cittadini.