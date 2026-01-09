Province, il 22 gennaio l’ultimo voto in Senato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il 22 gennaio. È questo il giorno in cui il Senato ha calendarizzato il voto, l’ultimo, che prevede la reintroduzione delle Province in Friuli Venezia Giulia. Va sottolineato che la data potrebbe slittare come da tradizione per questo provvedimento. Si tratta infatti di un percorso iniziato con l’approvazione del ddl da parte dalla giunta guidata da Massimiliano Fedriga nel 2022, dopo la cancellazione degli enti intermedi durante la giunta guidata da Debora Serracchiani e approvata all’unanimità.

Con il voto al senato quindi si chiude il percorso che prevede la modifica dello statuto con un ritorno dei 4 enti che subentreranno agli Edr e con l’elezione diretta del presidente e di un consiglio. Modi e tempi dovranno essere decisi nei prossimi anni con l’obiettivo di votare in contemporanea alla Ragione, sempre che si arrivi al 2028.

Marco Dreosto, senatore della Lega, ha voluto ringraziare il Ministro Roberto Calderoli «per la celerità nell’esame del Disegno di legge. Calderoli ha sottolineato come il Friuli Venezia Giulia sia rimasta l’unica Regione in Italia in cui non sono previste né le province né gli enti di area vasta e pertanto l’approvazione della norma allinea l’assetto degli enti locali della Regione alle altre realtà nazionali».