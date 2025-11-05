Province, il ritorno a un passo dopo il via libera alla Camera

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre quarti del percorso è fatto, ora manca l’ultimo chilometro. Il ritorno delle Province in Friuli Venezia Giulia è a un solo voto, quello del Senato, dopo il via libera arrivato dalla Camera nella giornata odierna. La modifica dello Statuto è quindi attesa entro pasqua e poi arriverà lo step finale a livello però locale con, spiega l’assessore regionale agli Enti Locali, Pierpaolo Roberti, le attribuzione delle deleghe con una legge varata in Consiglio Regionale.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga e in tutto il centrodestra in cui si parla di passaggio storico. Graziano Pizzimenti, deputato della Lega intervenuto in Aula, il quale ha parlato di un ente che viene restituito al territorio. Andrea Cabibbo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale di ritorno dell’efficenza amministrativa, Diego Bernardis, consigliere regionale della Lista Fedriga, di un atto di giustizia.

Nell’emiciclio del centro sinistra esultano per il ritorno delle Province anche Alleanza Verdi e Sinistra con Serena Pellegrino e la Slovenska Skupnost con Marko Pisani che parlano di una contrarietà alla soppressione degli enti intermedi fin dalle prime votazioni.

Il Pd con il capogruppo in Consiglio regionale ribadisce la contrarierà al ritorno delle province, il cui iter soppressivo era iniziato con il centrodestra: «Un passo indietro che finirà per nuocere ai Comuni e sarà utile solo alla destra per la propria propaganda». Infine Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle dice che «Non servono nuove poltrone, ma urgono invece servizi più efficienti, digitalizzazione e amministrazioni snelle»