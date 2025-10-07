Province in Fvg, terzo giro alla Camera. Il ministro Calderoli: “Avanti e mandi”

GUARDA IL SERVIZIO Il ritorno delle Province in Friuli Venezia Giulia è a tre quarti del percorso. Dopo le prime approvazioni a parte di Camera e Senato, a legge costituzionale la cui modifica richiede 4 letture a maggioranza assoluta due per ogni ramo del Parlamento, è tornata a Montecitorio per la discussione. Previsti 4 enti di natura elettiva. Relatrice di maggioranza, la deputata Simona Bordonali, della Lega; presente in aula il Ministro delle Riforme Calderoli.

A intervenire sono state le deputate regionali Isabella De Monte di Forza Italia e Nicole Matteoni di Fratelli d’Italia. La nuova legge fissa anche il numero dei consiglieri regionali a quota 49 e non in base al numero degli abitanti. Il voto atteso tra qualche settimana prima dell’ultimo e definitivo passaggio in Senato

Siparietto finale, in salsa friulana, tra il ministro che saluta con un “mandi” e il presidente della seduta Giorgio Mulè.