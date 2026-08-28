Province: le competenze si arricchiscono dell’Urbanistica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un nuovo tassello ovvero l’urbanistica. La prima riunione della cabina di regia sulle province ha deciso di trasferire ai nuovi enti anche questa compenetra che va ad aggiungersi a Edilizia scolastica, strade provinciali, sostegno ai comuni e varie autorizzazioni come la raccolta funghi.

Lo ha reso noto l’assessore regionale con delega agli Enti Locali Pierpaolo Roberti il quale sottolinea che «La legge regionale sull’urbanistica ha inaugurato l’attività della Cabina di regia prevista dall’articolo 35 della legge che istituisce gli Organi provinciali in Friuli Venezia Giulia. Le motivazioni del trasferimento alle Province di competenze relative al governo del territorio – così Roberti – sono state illustrate dall’assessore Amirante sia sotto il profilo delle competenze finanziarie sia sotto quello del personale e sono state accolte dalla Cabina di regia. Il provvedimento così licenziato si tradurrà nella prima norma di settore che giungerà all’attenzione del Consiglio regionale per la sua approvazione».

La cabina di regia ora dovrà trovare altre 5 competenze che si dovranno tradurre in altrettante leggi che il consiglio regionale dovrà approvare.

A questa prima riunione ha preso parte anche l’assessore con delega alle Infrastrutture Cristina Amirante mentre della cabina fanno parte stabilmente il direttore generale della Regione, l’assessore alle Autonomie locali, Roberti, con la sua struttura, l’assessore alle Finanze Barbara Zilli e il suo staff e poi di volta in volta gli assessori di competenza della materia oltre ai commissari degli Enti di decentramento regionale e l’Anci.