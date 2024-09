Province, Roberti: obiettivo voto entro il 2026 ma dipende da Roma

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Entro settembre il primo via libera, teoricamente, e poi nel 2026 le elezioni. Il ritorno delle province sembra riavvicinarsi dopo lo stop a luglio per la pausa estiva della Camera. Ieri la conferenza dei capigruppo ha calendarizzato il primo dei quattro passaggi in parlamento entro settembre.

Dure le opposizioni con la consigliera regionale del Pd Manuela Celotti che parla di «un Centrodestra ancorato al passato che riporterà il Fvg indietro di dieci anni, alla stessa situazione di criticità, oggi peggiorata, con i Comuni impoveriti, con armi spuntate e con una scarsa e debole possibilità di incidere sullo sviluppo dei propri territori». Furio Honsell di Open Fvg che aggiunge che «reintrodurre le Province che sono enti di area vasta non serve a nulla ai Comuni, e anche alla Regione, se non a creare nuove poltrone politiche inutili».