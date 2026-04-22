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Il senatore: i nuovi enti saranno dei poltronifici, ha ragione Ciriani

Province, Patuanelli: il centrodestra ormai è sfasciato

La stoccata del pentastellato: Fdi vuole la presidenza post Fedriga
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

«Ha ragione Ciriani, le Province volute dal centrodestra sono un mero poltronificio, noi non le abbiamo votate, la domanda è: perché Fratelli d’Italia sì?». Il senatore del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli, va all’attacco dopo le polemiche in casa centrodestra sul tema delle Province e si allinea al pensiero di Alessandro Ciriani che ha bocciato la riforma così come concepita dalla giunta Fedriga.

Patuanelli poi allarga il ragionamento: «Dopo il tema della sanità con le critiche di Fratelli d’Italia all’operato dell’assessore Riccardi anche sul tema del riordino degli enti locali la maggioranza che guida la giunta si sta sfasciando. È chiaro – evidenzia Patuanelli – che è iniziata la campagna elettorale perenne che ci sarà da qua al voto con il partito di Giorgia Meloni che pretende la presidenza e con la Lega che certamente non starà a guardare. Mi chiedo come faranno a governare la regione da qui al 2028» conclude il senatore pentastellato.

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