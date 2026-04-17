Province, primo passo della Giunta e ora si va in Consiglio

Il primo step è arrivato, ora prende il via il percorso, comunque lungo e inteso, che vedrà ufficialmente il ritorno della Province. La giunta regionale guidata da Massimiliano Fedriga e su proposta dell’assessore agli Enti locali, Pierpaolo Roberti, ha approvato il disegno di legge che istituisce il ritorno degli enti intermedi che poi avrà una lunga condivisione sia nelle commissioni del Consiglio regionale e poi al Consiglio delle autonomie locali per poi tornare in giunta.

Rispetto a quanto annunciato in questi mesi non ci sono novità sui confini, confermato l’assetto delle vecchie province con Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia. Per quanto riguarda le competenze anche in questo caso si partirà da quelle già in capo agli Edr con in più l’aggiunta delle battezzata Casa dei Comuni, ovvero degli uffici che possano dare supporto alle amministrazioni locali per progetti e fondi da investire.

In questa fase non si affronterà la partita politica che sarà oggetto della legge elettorale ad hoc che potrebbe arrivare a settembre che andrà a definire il numero dei consiglieri e degli assessori ma anche su questo si copierà il passato. Sul quando si andrà al voto l’obiettivo è la primavera 2027 ma, è giusto ricordarlo, si potrebbe puntare alle regionali 2028, sempre che Fedriga vada a fine mandato.