Province, Roberti: è la politiche deve assumersi onere delle decisioni

Ieri la Camera ha dato il primo via libera alla reintroduzione delle Province in Friuli Venezia Giulia, un percorso che ora prevede il voto al Senato e dopo almeno 3 mesi altre due votazioni del parlamento. Una scelta quella di reintrodurre le province elettive fortemente voluta dalla maggioranza.

Andrea Cabibbo, capogruppo di Forza Italia aggiunge che «Prosegue il percorso per rimediare agli errori inopinatamente commessi dal Centrosinistra tra il 2013 e il 2018. Hanno governato cinque anni, ma alcune scelte hanno lasciato strascichi molto profondi cui stiamo mettendo mano con senso di responsabilità». Critico invece il consigliere regionale di Open Furio Honsell che parla di sconcerto e preoccupazione «in un contesto nel quale esistono già molte forme di aggregazione tra Comuni, introdurre le Province non può che aggravare la confusione in questa nostra piccola regione». Honsell si è poi detto stupito per l’astensione di Alleanza Verdi e sinistra.