Politica Province, Roberti: venerdì l’approvazione in Giunta Andrea Pierini 5 Maggio 2026 Autore: Andrea Pierini 5 Maggio 2026 1 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Trieste Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Friuli, 50 anni dopo: il modello della rinascita articolo successivo Scontro frontale e auto ribaltata in un campo, due feriti Potrebbe interessarti anche Trieste, StarTech: stipendi pagati l’8 e bonus 4 Maggio 2026 Danneggiamenti a Il Piccolo di Trieste: «Atto intimidatorio» 4 Maggio 2026 Province, Fedriga: legge elettorale per garantire governabilità 4 Maggio 2026 Il modello del lavoro portuale cresce nei porti di Monfalcone e Trieste 4 Maggio 2026 Corecom, chiuse con successo sei controversie su 10 4 Maggio 2026 Tributi, il presidente della Corte: dimezzati gli arretrati ma manca personale 4 Maggio 2026